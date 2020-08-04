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Spor

Demir Grup Sivasspor mutlu sona çok yakın

Demir Grup Sivasspor, Polonya’nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki yıldız futbolcu Jorge Felix transferinde sona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:17:00 -
Demir Grup Sivasspor mutlu sona çok yakın

Süper Lig'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Sivasspor, en son Polonya'nın Piast takımında forma giyen 28 yaşındaki İspanyalı oyuncu Jorge Felix transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 de asist üretti.

10 numara bölgesinde forma giyen İspanyol futbolcunun, birkaç gün işinde Sivas’a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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