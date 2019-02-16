Demir Grup Sivasspor, Erzurumspor maçına hazır



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, son antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Erzurumspor'un Yakutiye ilçesindeki tesislerinde gerçekleştirdi. Buradaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, idmanı pas çalışması ve son bölümde ise çift kale maçla tamamladı. Sivasspor, antrenman sonrası kampa girerek yarın Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak mücadelenin saatini beklemeye başladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

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