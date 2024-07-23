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Ekonomi Demir fiyatları üç ayın dibinde!
Ekonomi

Demir fiyatları üç ayın dibinde!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 10:07:00 -
Demir fiyatları üç ayın dibinde!

Demir cevheri, Çin'deki kasvetli talep görünümüyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi

Demir cevheri, Çin'deki kasvetli talep görünümüyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi
Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in üçüncü genel toplantısında teşvik eksikliğinin üst düzey tüketiciden gelen talebin zayıf olacağı ihtimalini artırmasıyla üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, TSİ 05.40'ta %2,06 düşüşle 785,5 yuan/ton (107,99 dolar) seviyesinde işlem gördü. Bu da 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviye oldu.

Singapur Borsası'nda Ağustos ayı demir cevheri, %1,67 düşüşle 101,75 dolar/tona gerileyerek 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, demir cevherinin ısrarlı kayıplarının Çin'deki talebe yönelik kötü bir görünümün ortasında geldiğini belirtti.

Çin'in zayıf ekonomik toparlanması, analistlerin yetersiz bulduğu teşvik önlemlerine rağmen zayıf iç talep, ısrarcı deflasyonist baskılar ve cansız emlak sektörü nedeniyle olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
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Analistler, Çin'in emlak sektörüne yönelik daha fazla destek önleminin alınmamasının hissiyatın zayıfladığını belirtti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri çoğunlukla düşüşteydi. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yaklaşık %1 oranında değer kaybederken, filmaşin %0,48 düştü, paslanmaz çelik %1,55 oranında değer kaybetti.

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