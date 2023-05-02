Demir eksikliği için demir deposu: Kanınızda demir eksik mi? Bir şok karışım daha veriyoruz: Adeta şifa deposu

Demir Eksikliği İçin Demir Deposu Tarifi İçin Malzemeler

1-2 portakal

1 çay bardağı pekmez

1 çay tabağı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı nişastayı açmak için su

Demir Eksikliği İçin Demir Deposu Tarifi Nasıl Yapılır?

Şimdi pekmezi bir cezveye koyalım .

Suda erittiğimiz nişastayı da karıştırıp bir taşım kaynatalım .

Kahve gibi köpürecektir .

Onu buzdolabına soğumaya bırakalım ve portakallarımızı yarım ay şeklinde keselim ve önce soğuk olan pekmeze sonra Hindistan cevizine bulayalım .Demir depomuz hazır.

Püf noktaları!

Bunu yemeden en az bir saat önce kalsiyum almamanız gerekiyor süt. Yoğurt. Yumurta. Vs gibi.

MERAK EDİLEN SORU VE CEVAPLAR KÖŞESİ;

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Peki, demir eksikliğine ne iyi gelir?

Kırmızı et, karaciğer ve diğer sakatatlar, nohut, mercimek, börülce, barbunya, bezelye, kuru fasulye gibi bakliyatlar; ıspanak, patates, kuru erik, çekirdeksiz üzüm, haşlanmış soya fasulyesi, kabak, yulaf, pekmez, bal gibi besinler demir yönünden zengindir.

Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri;

Halsizlik.

Sürekli yorgunluk hali.

Konsantrasyon problemleri.

İlgisizlik.

Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak.

Baş dönmesi ve göz kararması

Baş ağrısı

B12 ve demir eksikliği belirtileri?

Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, üşüme hissi, baş dönmesi, iştahsızlık, saç dökülmesi, çarpıntı, konsantrasyon bozukluğu, çalışma kapasitesinde düşüklük.

Yetişkinlerde demir eksikliği nelere yol açar?

Demir eksikliği dünyada en sık görülen anemi yani kansızlık türü olarak biliniyor.

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Ferritin eksikliğinin belirtileri şu şekildedir;

Halsizlik ve yorgunluk.

Sabahları uyanmakta zorluk ve sürekli uyku hali.

İştahsızlık.

Baş ağrısı

Baş dönmesi.

Kulak çınlaması

Üşüme hissi.

Unutkanlık, sinirlilik.

B12 ile demir eksikliği aynımı: B12 vitamininin yeterli miktarda olmaması halinde kansızlık oluşur.

Demir eksikliği neden olur?

Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliğinin en önemli nedeni demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesidir.