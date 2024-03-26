DEM’in tavşan adayını ara ki bulasın! Güya İstanbul adayı İstanbul’a uğramıyor

İstanbul seçimlerinde varlığı yokluğu belli olmayan ve bu nedenle adı ‘taşvan aday’a çıkan Beştaş, İmamoğlu’nun elini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Beştaş’ın geride durduğu, vaktinin büyük bölümünü Doğu ve Güneydoğu illerinde geçirdiği görülüyor. Nitekim Beştaş, seçimlere ramak kala kameralara Siirt, Erzurum ve Kars’ta yakalandı. Bu üç ilde DEM için oy talep ederken görüntülendi.

Sinsi oyun sahnede

İstanbul’a pek gelmeyen, arada bir tweet atan, katıldığı toplantılarda da İBB Başkanı İmamoğlu’na tek laf etmeyen ancak AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u topa tutan Beştaş’ın Kandil’in sinsi oyununu sahnelediği anlaşıldı. Siyasilerce Kandil İttifakı’nın İstanbul’da da belirgin olduğu kaydedildi. 16 milyona “DEM ve CHP’nin hilesine aldanmayın. Bu ikisi nikâhlı olduğunu, bir arada bulunduğunu unutmayın” uyarısında bulunuldu.

Bir kere de delikanlı olun

akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter, şunları söyledi: “Beştaş, tavşan aday görevi ifa etmektedir. İmamoğlu’na çalışmaktadır. CHP ve DEM’in ittifakı nettir. Bu iki yapılanma iç içedir. CHP DEM’den, DEM de CHP’den güç almaktadır. Ülkede CHP ve DEM’in ittifak hâlinde olmadığına inanan yoktur. Milletimiz, her şeyin farkındadır. CHP ve DEM’in ittifak hâlinde olmadığını iddia edip duranlar örümcek kafalıdırlar. Bunlar, ülkemizi okuyamamaktadırlar. Milletimizi anlayamamaktadırlar. ‘Yalan dolanla, reklâmla toplumu aldatırız’ anlayışındadırlar lâkin yanılmaktadırlar. Milletimiz, her şeyi görmektedir. Tavşan adayı da Kandil İttifakı’nı da bilmektedir.”

Şeytanla el ele

“Kandil İttifakı’nın bileşenleri zavallıdırlar. Bunlar her dalda oynarlar. Menfaatleri için şeytanla da el ele verirler. Bunlarda ne din ne iman ne de vicdan vardır. Ülkeyi bile satmaktan çekinmemektedirler. Sinsi anlaşmalarını, hilelerini perdelemekten de geri durmamaktadırlar. CHP ve DEM’in idarecilerine sesleniyorum. Yahu bir kere delikanlı olun, kıvırmayın. Çıkıp ‘Kol kola yürüyoruz’ deyin. İstanbul’da bir arada olduğunuzu anlatın. Sizde o yürek nerede! İmamoğlu ve ekibine sesleniyorum. Yahu bir dönem geldiniz, bir icraat ya da yapıt ortaya koymadınız. Gelinen aşamada koltuğunuzu korumak için DEM’le yol yürüyorsunuz. PKK’yla irtibatlı bu yapılanmaya her tavizi veriyorsunuz. Rant için yapmadığınız kalmadı. Utanın, utanın.”

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