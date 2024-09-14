DEM’in bildirgesinden terörist çıktı!
Terör örgütü PKK2nın siyasi kolu DEM Parti’nin Ankara’da gerçekleştirilen 1. Merkezi Kadın Örgütlenme Konferansının sonuç bildirgesinde PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara çıktı.
Türkiye'nin Süleymaniye'de öldürdüğü PKK'lı teröristler Hero Bahaddin ve Gülistan Tara'ya sahip çıkan yine DEM Parti oldu.
Ankara’da gerçekleştirdiği 1. Merkezi Kadın Örgütlenme Konferansının sonuç bildirgesini yayınlayan DEM Parti, konferansı MİT tarafından havaya uçurulan teröristler Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn’e adadı.
PKK terör örgütünün Mecliste sözcülüğünü yapan DEM Parti, yayınladığı bildirgede şu ifadelere yer verdi:
“Özgür ve Eşit Yaşamda Israrcıyız, Örgütleniyoruz şiarı ile gerçekleştirdiğimiz kadın örgütlenme konferansımızı Federe Kürdistan Bölgesi’nde Türkiye’nin SİHA saldırıları sonucu katledilen gazeteci Gülistan Tara ve Hêro Bahadîn’e adıyoruz”
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