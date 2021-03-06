Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler

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Bir meyhane sitesi tarafından hazırlanan ve oyuncu Demet Evgar’ın kullanıldığı sözde Kadınlar Günü videosu yayınlandı.

Müslüman Türk örf ve adetlerini hiçe sayan videoda, içki reklamı yapıldı.

Kadınların genelevlerde bir meta gibi alınıp satılmasına, alkol yüzünden dövülmesine ses çıkaramayan laikçi şahsiyet ve kuruluşlar ses çıkarmazken, kadın haklarını içkiyle özdeşleştirmesi pes dedirtti.

Kendi maskelerini kendileri indirdi

Alkol alınca kadına şiddet uygulayan laikçi kesim, videoda kendi maskelerini kendisi düşürdü. Alkol alıp kadına şiddet uygulayan, cinayet işleyen, başörtülü kadınların giyim kuşamına karışan hatta eğitimine bile engel olan, küçücük bir özgürlük talebinde bile "Yallah Suudi Arabistan'a" diyecek kadar ayrımcılık yapan, alkol alıp 'çiğköfteci'ye bile saldıran laikçi kesimi temsil eden videodaki figüranlar, Demet Evgar'ın sözleriyle yüzleri düştü ve kadehleri indirdi. Evgar'ın "Hadi yüzleşelim kendimizle" demesi üzerine maskesi düşen laikçiler, kadehleri yeniden kaldırdı.

Meyhaneci reklam videosunda Demet Evgar, laikçilerin riyakarlıklarını ve maskesini düşüren şu ifadelerde bulundu:

"Elbetteki hepimiz, kadehlerimizi tüm kadınların şerefine kaldırıyoruz... Bir kadını sadece giyim kuşamı ile kaldıralım kadehlerimizi... Yok elinin hamuruymuş, yok dizini dövermiş.. Bu tip çağdışı sözleri kullanmayan hatta kullananları ayıplayanlarla birlikte kaldıralım kadehleri. Sırf kadın olduğu için işe alırken ayrımcılık yapmamış ya da terfisinde az maaş ödememiş olan yönetecilerle birlikte kaldıralım... Hayatı boyunca kadınlar boyunca bu kadar adaletsizlikte sessiz kalmamış, yeri geldiğinde sesini yükseltmekten korkamış olanlarla birlikte kadehlerimizi kaldıralım...Hadi yüzleşelim kendimizle... Tüm kadehlerin birlikte kalkacağı o güzel günlere..."

Alkol kullananlar, akıl hastalığı olanlardan daha fazla şiddet uyguluyor

BBC'nin haberine göre, sonuçları "PLOS One" dergisinde yayımlanan araştırmada, klinik olarak alkol veya uyuşturucu sorunu olduğuna dair tanı konulan 140 bin erkek incelendi.

İsveç'te ocak 1998'den aralık 2013'e kadarki yüz binlerce tıbbi kaydı ve polis verilerini inceleyen farklı ülkelerden araştırmacılar, alkol veya madde bağımlılığı olan erkeklerin, olmayanlara göre eşlerine 6 veya 7 kat daha fazla aile şiddete uyguladığı sonucuna ulaştı.

Araştırmacılar, akıl hastalığı ve davranış bozukluğu olan erkeklerin eşlerine şiddet uygulama riskinin de yüksek olduğu ancak uyuşturucu ve alkol sorunu olan erkekler kadar yüksek olmadığına dikkati çekti.

Bağımlı erkeklerin, eski veya yeni eş ve sevgililerini tehdit etme, onlara saldırma gibi suçlardan gözaltına alınma oranlarına da bakılan araştırmada, alkol bağımlısı olan erkeklerin yüzde 1,7'sinin bu suçlardan gözaltına alındığı, bunun da benzer yaşlardaki erkeklerin bu suçlardan gözaltına alınma oranının 6 katı olduğu belirtildi.

Araştırmada, uyuşturucu bağımlısı erkeklerin de yüzde 2,1'inin bu suçlardan gözaltına alındığı bunun da normalden 7 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, alkol veya madde kullanım bozukluklarının kişinin kendini tutmasını engellediğini bunun da samimi ilişkilerdeki anlaşmazlıkların çözümünde şiddet kullanmaya yol açtığını ifade etti.