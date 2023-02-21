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Gündem Demet Akalın'ı çileden çıkaran haber: Allah belanızı versin
Gündem

Demet Akalın'ı çileden çıkaran haber: Allah belanızı versin

Depremzedelerin "Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokunsun" diyerek dolandırıldıkları iddiası Demet Akalın'ı küplere bindirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren Akalın, "Allah belanızı versin. Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 18:45:00 -
Demet Akalın'ı çileden çıkaran haber: Allah belanızı versin

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilimizde yıkımlar meydana geldi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin ilk günden bu yana yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın, depremzedelerin dolandırıldığı iddiasına ateş püskürdü.

"Bu hırsızların ellerini keseceksin ellerini"

Dolandırıcıların "Konteyner evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokunsun" diyerek depremzedeleri dolandırarak ellerindeki paraları aldıklarının anlatıldığını bir haberi gören Demet Akalın, sessiz kalamadı. Haberi Instagram hesabından yayınlayarak sitem eden şarkıcı, "İçim parçalandı. Ne insafsızlar. Ya Allah belanızı versin insanları kandırmak ne ya? Bu hırsızların ellerini keseceksin ellerini" dedi.

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