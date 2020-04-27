Demet Akalın’dan Kim Kardashian'ın skandal paylaşımına sert cevap

ABD'li Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili yaptığı skandal paylaşıma ünlü şarkıcı Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Skandal paylaşım

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yalanını paylaştı. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan sert cevap

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skdandal paylaşımına cevap Demet Akalın'dan geldi.

Akalın, Twitter hesabından verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı, "Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.