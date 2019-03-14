0553 313 94 23

Dembele'den Barcelona'ya kötü haber

- İspanyol ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta oynayamayacak

14 Mart 2019 Perşembe 14:28
Dembele'den Barcelona'ya kötü haber


İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kazanılan Olympique Lyon maçının ikinci yarısında oyuna giren ve takımının son golünü kaydeden 21 yaşındaki futbolcunun, sol dizindeki sakatlık nedeniyle 3-4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.

İspanyol temsilcisiyle bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu, 13 gol attı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:28
  1. Barcelona
  2. Futbol
  3. La Liga
  4. Ousmane Dembele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    1. AK Parti'nin Yenimahalle mitingi
    2. Baradey'in Mısır'da sahneye tekrar..
    3. İtalyan isimden Erdoğan itirafı:..
    4. Doktorlara bayram ziyareti
    5. AK Parti 1 milyon kişiyle sahaya iniyor
    6. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    7. Ergün Turan, turistik otel..
    8. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    9. Firari iş adamından Trump'a bağış
    10. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    11. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    12. PFDK’dan Fırat Aydınus’a men cezası
    13. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    14. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    15. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    16. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    17. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    18. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    19. PFDK kararları açıklandı
    20. Adliye inşaatı devam ediyor
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın