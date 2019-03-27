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Demba Ba: Ay'a gidilmedi, bu bir kurmaca

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Medipol Başakşehir'in başarılı forveti Demba Ba, "ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 21:23
Demba Ba: Ay'a gidilmedi, bu bir kurmaca

Medipol Başakşehir forması giyen Demba Ba, insanlığın Ay'a çıktığına inanmadığını söyledi. ABD'li Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay gemisi ile Ay'a gitmiş ve Ay'a ayak basan ilk insan olmuştu. Ancak bu bilgi, Demba Ba'yı tatmin etmiyor.

Demba Ba, ABD'nin 20204 yılında Ay'a tekrar astronot gönderme planları yaptığı haberleri üzerine bir paylaşım yaptı ve Armstrong'un Ay'da çekilen karesinin "sahte" olduğunu söyledi.

"Hollywood stüdyolarında çekildi"

Senegalli golcü, "ABD 2024'te Ay'a bir kez daha astronot yollayacakmış. Sanki daha önce yolladılar. Ay'da atmosfer yok, bu yüzden rüzgar da olamaz. O zaman bayrak neden dalgalanıyor? Bu fotoğraf Hollywood stüdyolarında çekildi" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:23
  1. Neil Armstrong
  2. Demba Ba
  3. Medipol Başakşehir
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