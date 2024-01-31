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Gündem DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
Gündem

DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-31 13:39:00 -
DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'de Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasının resmi başvuru niteliğinde olduğunu belirterek, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir." dedi.

Başak Demirtaş'ın İBB adaylığına hazır oldunuğunu söylemesi siyaset dünyasını hareketlendirdi. Demirtaş'ın sürpriz çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır"

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'de Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit Meclis'te yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık açıklamasının parti için resmi başvuru niteliğinde olduğunu söyledi.

Koçyiğit, "Başak Demirtaş DEM Parti'nin aday adayıdır. Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan biridir. Mayıs kampanyamızı da birlikte yürüttüğümüz yol arkadaşımızdır." değerlendirmesini yaptı.

Koçyiğit, aday çıkartacakları illere ilişkin komisyonun çalışmalara devam ettiğini, 3 Şubat'ta Merkez Yürütme Kurulunun toplantısının ardından en geç 5 Şubat'ta adayları duyuracaklarını söyledi.

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