DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!
DEM Parti'de yapılan MYK'da alınan kararla DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmaya karar verdi.
Siyasi partilerde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar devam ediyor. DEM Parti'de yerel seçimlerin ele alındığı MYK toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehirlerde aday çıkarma kararı
DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı.
Resman ilan edecekler
Parti yönetiminin bugünkü toplantısında adaylar üzerinde değerlendirme yapıldığı, açıklamanınsa yarın yapılacağı öğrenildi. Açıklamanın saat 11'de yapılması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Başak Demirtaş İstanbul'da ön planda
Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Başak Demirtaş olacağı ifade ediliyor.
Siyaset
Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın
Sosyal Medya
Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?