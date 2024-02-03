DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

Siyasi partilerde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar devam ediyor. DEM Parti'de yerel seçimlerin ele alındığı MYK toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehirlerde aday çıkarma kararı

DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı.

Resman ilan edecekler

Parti yönetiminin bugünkü toplantısında adaylar üzerinde değerlendirme yapıldığı, açıklamanınsa yarın yapılacağı öğrenildi. Açıklamanın saat 11'de yapılması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başak Demirtaş İstanbul'da ön planda

Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Başak Demirtaş olacağı ifade ediliyor.