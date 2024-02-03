  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!
Gündem

DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 20:41:00 -
DEM Parti'den Ankara, İzmir ve İstanbul kararı!

DEM Parti'de yapılan MYK'da alınan kararla DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmaya karar verdi.

Siyasi partilerde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlıklar devam ediyor. DEM Parti'de yerel seçimlerin ele alındığı MYK toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehirlerde aday çıkarma kararı

DEM Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı.

Resman ilan edecekler

Parti yönetiminin bugünkü toplantısında adaylar üzerinde değerlendirme yapıldığı, açıklamanınsa yarın yapılacağı öğrenildi. Açıklamanın saat 11'de yapılması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başak Demirtaş İstanbul'da ön planda

Edinilen bilgiye göre parti yönetiminde ağırlıklı görüş İstanbul'da aday çıkarma yönünde oldu. Bu ismin de Başak Demirtaş olacağı ifade ediliyor.

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın" target="_blank">
Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın
Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın

Siyaset

Meral Akşener'den CHP'ye zehir zemberek sözler! DEM Parti ile el sıkışın

Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı
Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

Gündem

Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?
Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Sosyal Medya

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Selahattin'den Ekrem'e tokat!
Selahattin'den Ekrem'e tokat!

Gündem

Selahattin'den Ekrem'e tokat!

DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

Gündem

DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru
Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru

Gündem

Demirtaşlar DEM Parti'yi 3'e böldü... İstanbul nereye doğru

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23