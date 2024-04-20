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Gündem DEM Parti yağmalamış! Parçalayıp satmışlar
Gündem

DEM Parti yağmalamış! Parçalayıp satmışlar

Yeniakit Publisher
2024-04-20 23:46:00 -
DEM Parti yağmalamış! Parçalayıp satmışlar

DEM Parti döneminde Patnos Belediyesi'ne ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığı iddia edildi.

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti’den AK Parti’ye geçen Patnos Belediyesinde göreve başladıktan sonra çalışmalara başlayan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yapılan incelemelerde belediyeye ait araçların parçalanarak hurdacılara satıldığını tespit etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri hurdacıları gezerek arama yaptı. Ekiplerin, araçların motorlarının, lastiklerinin ve yedek parçalarının satıldığını tespit etmesi üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, konunun takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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