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Siyaset DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar
Siyaset

DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar

Yeniakit Publisher
2024-02-07 10:48:00 -
DEM Parti ve Başak Demirtaş'tan açıklama! İBB adaylığı için karar

Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağını açıkladı. DEM Parti ise Demirtaş'a teşekkür ederek İBB adaylarını duyuracaklarını açıkladı.

Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Demirtaş, günlerdir tartışılan adaylığıyla ilgili açıklamasını yazılı bir açıklamayla bildirdi.

"PARTİMİZLE ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDIK"

Demirtaş'ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü yerel seçim politikasına güçlü bir destek vermek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmiştim.

5 Şubat 2024 Pazartesi tarihinde Partimizi temsilen bir heyetle bir araya gelerek tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildim. Karşılıklı yürüttüğümüz istişareler sonucunda Partimiz, bu irade beyanından güç aldıklarını belirterek bizleri onurlandırmıştır. Adaylık tartışmalarında bize eksiksiz desteğini sunan ve güven duyan DEM Parti Genel Merkezine ve saygıdeğer halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır.
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"PARTİMİZİN İLAN EDECEĞİ ADAYLAR HEPİMİZİN ADAYLARI OLACAK"

Önümüzdeki günlerde Partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız.

Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz. Hep birlikte başaracağız, ne olursa olsun temel demokrasi ilkelerimizden; adalet, eşitlik ve barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Dem dema me ye! (Zaman bizim zamanımız)"

 

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Yorumlar

hsn

imamoglunu destekleyecek bu şer ittifaki. erbakan ve partisi tuzaga ekilip aday cikartti ve cumhur ittifakini böldü.

Gundi

Kandilin ipi, ABD nin ellinde. AB partiyi kandil ekseninden çıkarmaya çalışıyor. Selo AB yanlısı ancak kandili aşamıyor. CHP Kandilli. Birinci aşamada kandil başardı selo geri adım atı. İkinci aşamada kandilin niyeti chp desteklemek, aday çıkarmamak. Selo ve Avrupa birlikteliği ABD, chp ve kandile karşı ne yapabilir zaman gösterecek,
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