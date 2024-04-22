DEM kirli planı için provokasyonlarını sürdürüyor! Kayyıma davetiye

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Sözde ‘kent uzlaşısı’ adı altında CHP ile ittifak yapan Kandil’in siyasi uzantısı DEM Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ele geçirdiği belediyeler üzerinden kaos çıkartmak için her yolu deniyor. Ortağı CHP’den aldıkları cesaretle iyice zıvanadan çıkan PKK’nın düz ovadaki temsilcileri, başta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olmak üzere kamu kurumlarının kararları, bağımsızlığımızın sembolleri ve milli iradenin temsilcileri üzerinden ülkenin huzur iklimini sabote etmeye çalışıyor. “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’a yönelik yargı kararının ardından sokağa dökülen, Mardin’de İstiklal Marşı’nı okumayan, Diyarbakır’da Türk bayrağını kaldıran, Bağlar ilçesinde terörist heykeli diken DEM Partililerinin, Sur Belediyesinde Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal’e ve milli iradenin temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafına yönelik küfürlerin savrulması “kayyıma davetiye çıkaran” örgütün kirli planını deşifre ediyor.

Seçim bitti provokasyon başladı

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın ini Kandil’den talimat, CHP’den ise cesaret alan terör örgütünün siyasi uzantısının seçim sonrası devreye soktuğu provokatif girişimlerden bazıları şöyle:

“PKK sizi tükürüğüyle boğar” tehdidi yüzünden hapse mahkum olan DEM’li Abdullah Zeydan’ın ‘başkanlığa yeterli olmadığına hükmeden YSK kararını bahane eden Kandil’in militanları Van’ı savaş alanına çevirdi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEM Parti Meclis Grubu, AK Parti Grubu’nun belediye meclisinde gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEM Partililer, Diyarbakır Sur Belediyesi makamına bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını işaret ederek “Kaldırın bu kebrağların (p...venklerin) fotoğraflarını” şeklinde küfürler savurdu.

DEM’li Diyarbakır Bağlar ilçe belediyesi, sözde PKK’lı kadın teröristlerin anısına yapılan ve AK Parti döneminde kaldırılan ‘kadın’ heykelini yeniden açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DEM Partili eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun, Kürtçe tabelalara vergi indirimi uygulayacaklarını açıkladı.

DEM Partili Tunceli Belediyesi, sosyal medya hesabının kullanıcı adını ‘Dersim Belediyesi’ olarak değiştirdi.

Diyarbakır’da daha önce belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldıran DEM Partililer, dün de belediyenin resmi internet sitesinden Türk Bayrağını kaldırarak toplumun sinir uçlarını kaşıyan provokasyona imza attı.

Yasaların gereği yapılmalı

DEM Parti’nin şımarıklığına ve devreye soktuğu kirli kaos planına göz yumulmaması gerektiğini belirten Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, şunları dile getirdi: “Bugün geldiğimiz noktada Van’daki Abdullah Zeydan meselesi ve sonrası yaşanan olaylarda tam bir hukuki garabet söz konusu. Bu hukuki garabete, Türkiye’de olası bir kaos iklimi için zemin hazırlanıyor gözüyle bakıyorum. Sokağa dökülme eylemleri, kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ile Türk bayrağının indirilmesi aslında bir cüretkarlık göstergesidir. Bunun bir adım ötesini, Abdullah Öcalan’ın posterini belediyelere asmak ile sonuçlanacak olan bir takım denemelerin başlangıcı olarak görmek lazım. Dolayısıyla devlet burada hukuku ön plana çıkararak, onun emrettiği şekilde bu tarz olumsuz ve terör destekli provokatif eylemlere müsaade etmeyecek şekilde hareket etmelidir. Yasaların öngördüğü şekilde, savcılar delillerini toplayarak kayyım atanması gerekiyorsa, kayyum atamaktan asla tereddüt edilmemelidir. Bunun da halka izahı yapmalıdır. Yani halka neden kayyım atandığının anlatılması elzemdir.”

Terör partisine göz yumulamaz

DEM Partililerin, CHP’den aldıkları cesaretle bu kadar şımarık davrandıklarını belirten Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran ise, şunları kaydetti: “Bakın dünyan hiçbir ülkesinde terör örgütünün uzantısı olan, terör örgütüne açık destek veren bir partiyi barındırmak mümkün değil. Bunun İspanya’da örneğini gördük. Dolayısıyla terör örgütü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi olan hangi parti olursa olsun kayyım atanmalıdır. Şunu görmeliyiz. Türkiye hukuk devletidir. Hukuk devletinde insanların meşrebine, mezhebine, dünya görüşüne bakılmaz. Hukuk neyi emrediyorsa o yapılır. Bu nedenle, teröre yardım ve yataklık yapan, ondan talimat alan, terör örgütünün direktiflerine göre hareket eden kim olursa olsun anında kayyım atanmalıdır. Geçmişte devlet gereğini yaptı. Bundan sonra da yapacağını umut ediyoruz.