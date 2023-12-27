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Gündem DEM Eş Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı! Sen mümkünse kimsenin yanında olma Tuncer
Gündem

DEM Eş Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı! Sen mümkünse kimsenin yanında olma Tuncer

Yeniakit Publisher
2023-12-27 22:00:00 -
DEM Eş Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı! Sen mümkünse kimsenin yanında olma Tuncer

Türkiye, Kuzey Irak sınırında verdiği 12 şehidine ağlarken, TBMM kürsüsünden haddini aşan tehditlerle PKK terör örgütününü sözcülüğüne soyunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, asgari ücret çıkışında bulundu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" isteyip, bu şartları kabul edilmezse Tekirdağ'da da Trabzon'da da kan akacağını söyleyerek haddini de hududunu da aşan DEM'li Bakırhan, utanmayıp halktan biriymiş gibi mesaj paylaştı.

Açıklanan asgari ücret rakamını beğenmediğini söyleyen Tuncer Bakırhan, ağababalarının partilerine ve kendisine para yağdırmasına karşın ekonomik sorunlardan haberdarmış gibi davranarak, "İktidarın 2024 yılı için açıkladığı 17 bin 2 TL asgari ücret, geçim sıkıntısına derman değil, pansuman bile olamaz." dedi.

Bakırhan, "Asgari ücretin temel ücret olduğu bu sömürü düzeninde alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

DEM'li hadsizin mesajına "Sen mümkünse kimsenin yanında olma Tuncer" yorumu yapıldı.

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