DEM Eş Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı! Sen mümkünse kimsenin yanında olma Tuncer

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" isteyip, bu şartları kabul edilmezse Tekirdağ'da da Trabzon'da da kan akacağını söyleyerek haddini de hududunu da aşan DEM'li Bakırhan, utanmayıp halktan biriymiş gibi mesaj paylaştı.

Açıklanan asgari ücret rakamını beğenmediğini söyleyen Tuncer Bakırhan, ağababalarının partilerine ve kendisine para yağdırmasına karşın ekonomik sorunlardan haberdarmış gibi davranarak, "İktidarın 2024 yılı için açıkladığı 17 bin 2 TL asgari ücret, geçim sıkıntısına derman değil, pansuman bile olamaz." dedi.

Bakırhan, "Asgari ücretin temel ücret olduğu bu sömürü düzeninde alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini de kullandı.

DEM'li hadsizin mesajına "Sen mümkünse kimsenin yanında olma Tuncer" yorumu yapıldı.