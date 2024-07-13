  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

UEFA'dan bir skandal daha! Srebrenitsa çiçeğini kabul etmediler: Bozkurt işareti sonrası bir skandal daha!

Bu haftanın çöpe atılan meyvesi kavun oldu! Marketlerde fiyatları fahiş görünce şaşırmayın

Tarımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye, o kritik kararın arifesinde! Keskin bir tercih dışında atılacak adım yok

Acun Ilıcalı’dan Beşiktaş gündemine oturan orta saha duyurusu fena can sıkacak! Taraftar gerildikçe gerilecek…

Barcelona'dan İspanya gündemine oturan Limak Holding duyurusu

Başörtüsüne skandal engel! Bu da Kanada’nın 28 Şubat’ı

Hannover 96 iddiaları doğruladı! 'Galatasaray hakkında hukuki işlem başlattık' Deprem etkisi yapacak gelişme…

FETÖ ihanetinin 8. yılı! Bekir Bozdağ Meclis'teki tarihi geceyi anlattı

Göz açtırılmayacak! Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılarının peşine düştü
Gündem DEM bile olsa ancak bu kadarını yapardı! CHP Türk bayraklarını kaldırdı
Gündem

DEM bile olsa ancak bu kadarını yapardı! CHP Türk bayraklarını kaldırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 16:39:00 - 2024-07-13 16:43:49
DEM bile olsa ancak bu kadarını yapardı! CHP Türk bayraklarını kaldırdı

CHP, ancak bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin yapabileceği bir rezalete imza attı. Erdal Beşikçioğlu idare ettiği Etimesgut Belediyesi Türk bayraklarını kaldırdı.

15 Temmuz’un yıldönümünde anma etkinliği düzenlememe kararı alan “FETÖ’ye diyet borcu” ödeyen CHP'li Erdal Beşikçioğlu yeni bir skandala daha parmak bastı.

Beşikçioğlu idare ettiği Etimesgut Belediyesi yıkılıp yeniden yapımı devam eden meydan çalışması nedeniyle alada yer alan 16 Türk devletinin bayraklarının kaldırdı. Yeni projede de yer almayan bu karar Etimesgut halkı tarafından tepki çekti.

İlçe halkından Nuh Semiz, “Meydanın yıkılmasına tepkiliyiz. 16 Türk devletinin bayrakları vardı. Vatandaş banklarda rahatça oturabiliyordu. Meydanda serinleyebiliyordunuz. Havuz vardı. Yıkılan 16 Türk devletinin bayrakları acaba yeniden yapılacak mı? Bayraklarımızın yeniden asılmasını istiyoruz. Bu bayraklar bize gurur veriyor” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlçede esnaflık yapan Ercan Pehlivan, “Yeni yapılan projede 16 Türk devletinin bayrağının olmasını istiyoruz. 16 Türk devletinin bayraklarını görmek iyi olur. Eski meydandan memnunduk. Meydanda havuz vardı. Serinliği oluyordu” şeklinde konuştu.

4 ayda 1 milyarlık borçlanma istedi

CHP’nin artist başkanı Erdal Beşikçioğlu, borçsuz devraldığı Etimesgut Belediyesi’ni 4 ayda 1 milyar lira borçlanma isteyecek hale getirdi.

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak
CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

Siyaset

CHP'nin belediyecilik anlayışı! Erdal Beşikçioğlu'nun ilk icraati Behzat Ç.'yi çekmek olacak

"Belediyeyi ne kadar borçla devraldınız" diye soruldu... CHP’li Beşikçioğlu’nun cevabı gündemi salladı
“Belediyeyi ne kadar borçla devraldınız” diye soruldu... CHP’li Beşikçioğlu’nun cevabı gündemi salladı

Gündem

“Belediyeyi ne kadar borçla devraldınız” diye soruldu... CHP’li Beşikçioğlu’nun cevabı gündemi salladı

Veterinerleri işten çıkardı! CHP’li Beşikçioğlu köpeklere söz verdi
Veterinerleri işten çıkardı! CHP’li Beşikçioğlu köpeklere söz verdi

Gündem

Veterinerleri işten çıkardı! CHP’li Beşikçioğlu köpeklere söz verdi

FETÖ’ye diyet ödüyorlar! Beşikçioğlu’nun 15 Temmuz hazımsızlığı
FETÖ’ye diyet ödüyorlar! Beşikçioğlu’nun 15 Temmuz hazımsızlığı

Gündem

FETÖ’ye diyet ödüyorlar! Beşikçioğlu’nun 15 Temmuz hazımsızlığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23