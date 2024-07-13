DEM bile olsa ancak bu kadarını yapardı! CHP Türk bayraklarını kaldırdı
CHP, ancak bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin yapabileceği bir rezalete imza attı. Erdal Beşikçioğlu idare ettiği Etimesgut Belediyesi Türk bayraklarını kaldırdı.
15 Temmuz’un yıldönümünde anma etkinliği düzenlememe kararı alan “FETÖ’ye diyet borcu” ödeyen CHP'li Erdal Beşikçioğlu yeni bir skandala daha parmak bastı.
Beşikçioğlu idare ettiği Etimesgut Belediyesi yıkılıp yeniden yapımı devam eden meydan çalışması nedeniyle alada yer alan 16 Türk devletinin bayraklarının kaldırdı. Yeni projede de yer almayan bu karar Etimesgut halkı tarafından tepki çekti.
İlçe halkından Nuh Semiz, “Meydanın yıkılmasına tepkiliyiz. 16 Türk devletinin bayrakları vardı. Vatandaş banklarda rahatça oturabiliyordu. Meydanda serinleyebiliyordunuz. Havuz vardı. Yıkılan 16 Türk devletinin bayrakları acaba yeniden yapılacak mı? Bayraklarımızın yeniden asılmasını istiyoruz. Bu bayraklar bize gurur veriyor” dedi.
İlçede esnaflık yapan Ercan Pehlivan, “Yeni yapılan projede 16 Türk devletinin bayrağının olmasını istiyoruz. 16 Türk devletinin bayraklarını görmek iyi olur. Eski meydandan memnunduk. Meydanda havuz vardı. Serinliği oluyordu” şeklinde konuştu.
4 ayda 1 milyarlık borçlanma istedi
CHP’nin artist başkanı Erdal Beşikçioğlu, borçsuz devraldığı Etimesgut Belediyesi’ni 4 ayda 1 milyar lira borçlanma isteyecek hale getirdi.
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