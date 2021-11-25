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Korona Virüs Delta varyantının yeni türü: 15 kat daha bulaşıcı ama öldürmüyor!
Korona Virüs

Delta varyantının yeni türü: 15 kat daha bulaşıcı ama öldürmüyor!

Birleşik Krallık'ta 6 hastadan birini etkileyen ve Delta varyantının alt türü olan AY 4.2'nin, Delta'dan 15 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Ancak virüsün ciddi semptomları tetikleme riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 12:59:00 -
Delta varyantının yeni türü: 15 kat daha bulaşıcı ama öldürmüyor!

İngiltere’de yayılmaya başlayan Delta varyantının alt türü olan AY.4.2 ile ilgili olarak yapılan gözlemsel çalışmalar, mutasyonun Hint Delta varyantından yaklaşık 15 kat daha bulaşıcı olduğunu ancak enfeksiyondan sonra ciddi semptomları tetikleme riskinin diğer varyantlara göre daha düşük olduğunu gösterdi.

Şu anda İngiltere’de 6 vakadan birini etkileyen AY.4.2’nin aylar içinde baskın hâle geleceğini söyleyen uzmanlar bu arada iyi bir haber de veriyor. İngiliz hükûmeti tarafından finanse edilen REACT çalışması, yeni suşun hastalığa sebep olma ihtimalinin biraz daha düşük olduğunu ortaya koydu. Bu durum daha önce de tahmin edildiği gibi Covid’in mutasyona uğrayarak daha zayıf hâle geldiğini önümüzdeki yıllarda koronavirüsün grip gibi mevsimsel bir hastalığa dönüşebileceğinin müjdesini veriyor.

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Yorumlar

refik zengin

Öldürür öldürür.Küresel güç 8 milyar insanı artık dünya kaldıramıyor diye bu virüsü icat ettiler. 
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Zaten oyle idi  
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