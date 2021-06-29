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Sağlık Delta varyantının görüldüğü il sayısı kaç? Hangi ilde delta varyantı var?
Sağlık

Delta varyantının görüldüğü il sayısı kaç? Hangi ilde delta varyantı var?

Delta varyant hangi şehirlerde var? Koronavirüs salgınının ilk dalgalarının ardından tüm dünya varyantlarla mücadeleye başladı. Virüsün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen delta ve son dönemde ortaya çıkan delta plus mutasyonunun Türkiye’de olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Türkiye’de kaç kişide delta virüs var? Delta varyantı hangi şehirlerde görüldü?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:08:00 -
Delta varyantının görüldüğü il sayısı kaç? Hangi ilde delta varyantı var?

2019 yılının aralık ayında Çin’de başlayan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Aşılarla birlikte tünelin sonundaki ışığın görüldüğü ifade edilirken virüsün yeni varyantları ortaya çıktı. Pek çok ülke delta varyant sebebiyle kaldırdığı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Peki, Türkiye’de kaç kişide delta virüs var?

Delta varyantının görüldüğü il sayısı kaç? Hangi ilde delta varyantı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, açıklamasında Türkiye’de delta plus varyantının olmadığını ancak delta varyantı görülenlerinin sayısının arttığını ifade etti. Bakan Koca, “Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı." diyen Koca, "16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da" dedi.

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