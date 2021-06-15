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Sağlık Delta varyantı nedir? Biontech aşı delta varyantına karşı koruyor mu?
Sağlık

Delta varyantı nedir? Biontech aşı delta varyantına karşı koruyor mu?

Delta varyantı ne? 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Virüs zamanla mutasyona uğradı ve farklı varyantları ortaya çıktı. Peki, delta varyantı ne oluyor? Aşılar delta varyanta karşı koruyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:00:00 - 2021-06-15 13:26:26
Delta varyantı nedir? Biontech aşı delta varyantına karşı koruyor mu?

Çin’de başlayan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Salgının birinci yılı dolmadan virüsün farklı varyantları ortaya çıktı. Peki, delta varyantı nedir?

Delta varyantı nedir? Biontech aşı delta varyantına karşı koruyor mu?

Delta varyant; ilk kez Hindistan'da görülen ve çift mutasyonlu varyanta verilen isim. Ülkemizde de az sayıda kişide Hint yani delta varyant tespit edilmişti. Aşı olanlar ise aşının delta varyanta karşı etkisini merak ediyor. Uzmanlar, yapılan birçok çalışmanın Biontech aşısının Hint varyantına karşı koruma sağladığını belirtiyor. Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı bir açıklamada, aşının Hint varyantına karşı da etkili olduğunu belirtmişti.

İngiltere'de yapılan bir çalışmada Biontech ve AstraZeneca aşılarının tek dozunun varyantlara karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

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