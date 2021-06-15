Çin’de başlayan hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Salgının birinci yılı dolmadan virüsün farklı varyantları ortaya çıktı. Peki, delta varyantı nedir?

Delta varyantı nedir? Biontech aşı delta varyantına karşı koruyor mu?

Delta varyant; ilk kez Hindistan'da görülen ve çift mutasyonlu varyanta verilen isim. Ülkemizde de az sayıda kişide Hint yani delta varyant tespit edilmişti. Aşı olanlar ise aşının delta varyanta karşı etkisini merak ediyor. Uzmanlar, yapılan birçok çalışmanın Biontech aşısının Hint varyantına karşı koruma sağladığını belirtiyor. Biontech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin yaptığı bir açıklamada, aşının Hint varyantına karşı da etkili olduğunu belirtmişti.

İngiltere'de yapılan bir çalışmada Biontech ve AstraZeneca aşılarının tek dozunun varyantlara karşı koruma sağladığını ortaya koydu.