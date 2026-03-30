Delta uçağı motor arızasıyla geri döndü: 286 kişi güvenle tahliye edildi
Delta Air Lines uçağı motor arızası nedeniyle Sao Paulo’ya geri dönerken, yolcuların tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Sao Paulo’dan Atlanta’ya gitmek üzere kalkış yapan uçak, sol motorunda meydana gelen mekanik sorun nedeniyle korkuya neden oldu.
272 yolcu ve 14 mürettebat taşıyan Airbus A330-300 tipi uçak, güvenli şekilde iniş yaptı ve pistte kurtarma ekipleri tarafından karşılandı.
Delta Air Lines şirketi olayla ilgili detay paylaşmazken, yolcular tarafından çekilen görüntülerde sol motorun kalkıştan saniyeler sonra patladığı görüldü.