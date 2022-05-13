Delist nedir? Delist olmak ne demek?

120 dolar ile zirveyi görmesinin ardından şok bir biçimde 9 dolar seviyelerine düşen LUNA, 3 milyar doların altında bir düşüş yaşadı. LUNA'nın düşmesinin ardından yatırımcılar Terra Luna delist mi olacak? sorusunu sormaya başladı. Peki, Delist ne demek? Delist olan coin ne olur? Delist neden yapılır?

Delist olursa ne olur?

Bir kripto para delist olduğunda artık bazı işlem çiftleri ile işlem yapılmaz hale gelir. Mesela BCPT delist edildikten sonra artık BTC ya da ETH ile takas edilmez. Ama bir süre USDT, BUSD ya da borsanın belirlediği diğer bazı kripto paralarla takas edilebilir.

Delist fiyat ne demek?

Delist, listeden çıkarmak anlamına gelen bir kelimedir. Geleneksel borsalarda ve kripto para işlem platformlarında listelenen herhangi bir varlığın işlemden çıkarılması durumunda kullanılır.

Bir varlık neden delist edilir?

Geleneksel borsalar ya da kripto para işlem platformları, listeledikleri varlığın maliyetlerinin, getirdiği faydaların üstüne çıktığını tespit ettiğinde delist kararını alır. Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilirler.

Delist edilen kripto varlıklara ne olur?

Kripto varlıklar, bir işlem platformundan çıkarıldığı takdirde işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebilir. Geleneksel borsalar ya da kripto para işlem platformları, listeledikleri varlığın maliyetlerinin, getirdiği faydaların üstüne çıktığını tespit ettiğinde delist kararını alır. Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilirler.

Coin 0 olursa ne olur?

Bitcoin bir anda sıfırlanırsa, aklınıza gelenlerin küresel çapta gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir ortamda yatırımcıların yeni hedefi, alternatif olarak görülen, toplam piyasa hacimleri Bitcoin'e yakın olan kripto paralar olacaktır. Öyle ya da böyle, Bitcoin birgün yok olacaksa, bu aniden değil zamanla olacak.