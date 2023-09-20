Delege isimlerine dikkat! CHP’de saltanat dönemi

Genel seçimlerde seçmenden tokat yiyen CHP, yerel seçimler öncesi kurultaya gidiyor...

Değişimciler, seçim yenilgisine rağmen istifa etmeyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan başlattı.

Genel başkanlık için aday olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun delege desteğini görünce tercihini İstanbul'da bir dönem daha aday olmaktan yana kullandı.

Özgür Özel, değişimcileri arkasına alarak adaylığını açıkladı.



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İzmir'de olaylı kurultaydan sora delegeler belli oldu

Adaylar belli olunca il ve ilçelerde delege seçimlerinin yapıldığı kongrelerde kıran kıran yarış başladı.

Büyük olaylara sahne olan, yumrukların havada uçuştuğu İzmir kongresi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Kongrede delege olan isimler de belli oldu.

Yeni delegeler eskilerinin akrabası

Tüm seçim dönemini meydanlarda hükümete liyakat üzerinde ağır ithamlarda bulunarak geçiren CHP'lilerin, listelere neredeyse tamamen akrabalarını doldurduğu görüldü.

Büyük kurultayda CHP Genel Başkanı'nı seçmek üzere oy kullanacak İzmir delegelerinin çoğu, yine başka bir CHP'linin akrabası olması sayesinde bu unvanı elde etmiş oldu.