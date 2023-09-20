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Gündem Delege isimlerine dikkat! CHP’de saltanat dönemi
Gündem

Delege isimlerine dikkat! CHP’de saltanat dönemi

Yeniakit Publisher
2023-09-20 11:23:00 -
Delege isimlerine dikkat! CHP’de saltanat dönemi

Hükümete liyakat eleştirileri yapan CHP'de delege olan isimler dikkat çekti Her fırsatta hükümete liyakat üzerinden nutuk atıp ağır sözlerle muhalefet eden CHP'nin İzmir kongresinde seçilen delegelerin çoğunun bir başka CHP'linin akrabası olduğu ortaya çıktı.

Genel seçimlerde seçmenden tokat yiyen CHP, yerel seçimler öncesi kurultaya gidiyor...

Değişimciler, seçim yenilgisine rağmen istifa etmeyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan başlattı.

Genel başkanlık için aday olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun delege desteğini görünce tercihini İstanbul'da bir dönem daha aday olmaktan yana kullandı.

Özgür Özel, değişimcileri arkasına alarak adaylığını açıkladı.


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İzmir'de olaylı kurultaydan sora delegeler belli oldu

Adaylar belli olunca il ve ilçelerde delege seçimlerinin yapıldığı kongrelerde kıran kıran yarış başladı.

Büyük olaylara sahne olan, yumrukların havada uçuştuğu İzmir kongresi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Kongrede delege olan isimler de belli oldu.

Yeni delegeler eskilerinin akrabası

Tüm seçim dönemini meydanlarda hükümete liyakat üzerinde ağır ithamlarda bulunarak geçiren CHP'lilerin, listelere neredeyse tamamen akrabalarını doldurduğu görüldü.

Büyük kurultayda CHP Genel Başkanı'nı seçmek üzere oy kullanacak İzmir delegelerinin çoğu, yine başka bir CHP'linin akrabası olması sayesinde bu unvanı elde etmiş oldu.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Hep söyledim CHP asla ve kat'a demokratik özgür ve insan haklarına sahip çıkan bir partı değildir ve hiçte olmadı o kavramlar sadece kamufle olmak için kullanılan her kapıyı açan birer maymuncuktur zira CHP elitlerin ,faşistlerin ve beyaz Türklerin bir Anonim şirketidir tabiiki bu şirketin yönetimine kendi adamlarını seçecektir zaten Türk demokrası tarihinde bu partı tüzükleri ile hiç bir zaman demokrat bir yönetimde olmaz.
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