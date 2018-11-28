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Dekorasyonun altın kuralları

Evinizi dekore ederken bazı kuralları bilmeli, ona göre hareket etmelisiniz.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:21
Dekorasyonun altın kuralları

Mobilya seçerken rahatlık ön plânda tutulmalı.

Mobilyalar sağlamlığının yanı sıra aynı zamanda kullanışlı olmalı. Bu nedenle "L" kanepeler ve geniş koltuklar şimdi moda.

Mobilyalar takım olmak zorunda değil. Üçlü bir koltuğun yanına istediğiniz bir tekli koltuğu koyabilirsiniz. Önemli olan bunların bir araya geldiği zaman duvar rengiyle ve yer kaplamasıyla, uyumlu olması.

Doğru aydınlatma çok önemli.

Az ışık alan bir mekâna, tavandan ya da duvarlardan yansıtılan bir ışıklandırma yapılabilir.

Kullanılmayacak eşyalar alınmamalı.

Kumaş seçerken yıkanabilir, leke tutmayan kumaşlar tercih edilmeli.

Mekânın büyüklüğüne ve ışık alıp almadığına göre renkler belirlenmeli.

Küçük mekânlarda, yer ve duvar renklerinin mümkün olduğu kadar birbirine yakın olması, o mekânı daha büyük gösterir.

Genel olarak açık renkler tercih edilmeli. Göz yoran hardal sarıları, pembeler mazide kaldı..

Küçük mekânlar ayna kullanılarak büyük gösterilebilir. Ayrıca küçük odalarda çok koyu resimler ya da uzun dolaplar kullanılmamalı. Daha alçak dolaplar ve yatay çizgiler tercih edilmeli.

Mekânları hayat tarzına göre dekore etmek çok önemli. Çok fazla televizyon izleniyorsa ona göre bir düzenleme yapılmalı..

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:21
  1. Ev dekorasyonu
  2. dekorasyonun altın kuralları

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