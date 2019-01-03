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Dekorasyonda pembe kullanmak istiyorsanız...

Pembe, renkler arasında en zengin olanlardan biridir. Gül pembesi, tozpembe, Çingene pembesi, şeftali pembesi…

03 Ocak 2019 Perşembe 22:35
Dekorasyonda pembe kullanmak istiyorsanız...

Evinizde pembe rüyaların ipuçları ise şöyle:


Dekorasyonda pembe kullanırken, öncelikle yakalamak istediğiniz tarza karar vermelisiniz. Her mekana uygun tonda bir pembe yakalamak mümkündür.

Desenli kumaşlarda tercihiniz pembeyse, çok fazla alternatif bulabilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin, zarafetin ve romantizmin etkisini hissedersiniz. Birkaç deseni birlikte kullanarak, daha eklektik bir tarz yakalayabilirsiniz. Eğer desen kullanırken tereddüt ediyorsanız, çizgili ve kareli kumaşları tercih edebilirsiniz.

Pembe ve tonlarını kullanırken, seçtiğiniz tüm desenli kumaşları, duvar kağıtları ve boyaları, mobilya resimlerini ve aksesuarları bir arada görebileceğiniz bir karton hazırlayarak, seçimlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Kullanacağınız pembe tonlarının içinde mavi tonları karışmışsa, soğuk ve steril bir hava oluşturur. Pembenin vurgulu tonları da baskın ve yorucu bir ortama yol açacaktır.

Temel olarak 3 ana desenden fazlasını tercih etmeyin. Seçtiğiniz desenlerde farklı ölçekler ve kalınlıklar kullanırsanız, mekanda bir derinlik hissi oluşabilir.

Oturma odanıza yumuşak ve güzel bir hava katmak için bebek pembesi, süt beyazı ve pastel tonları bir arada kullanmak iyi olur.

Pembe, diğer pastel renklerle kullanıldığında, banyo da da ferahlık rüzgarı estirir. Yumuşak ve dingin bir ortam için duvar seramikleri açık tonlarda ve dekorasyonu daha parlak tonlarda yapabilirsiniz.

Mutfakta biraz değişiklik istiyorsanız, pastel pembe tonları açık maviler, vurgulu turuncular ve limon yeşili katmayı deneyin. Mutfağınızda enerji yükselecektir.

Yatak odasına pembe yakışır ama yoğun kullanıldığında boğucu olabilir. Pembe tonlarını belli bir dengede ve özellikle beyazla biraraya getirirseniz, daha yumuşak geçişler ile rahatlatıcı bir hava oluşturabilirsiniz.

 

 

 

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 22:35
  1. dekorasyonda pembe kullanımı

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