Dekorasyon ciddi bir konu

Dekoratör oluyorlar, iç mimar oluyorlar. Tabii evimizi döşemek için, keşke bunlardan biri yakınımız olsa da sorsak; fikir alsak.. Mütevazi evlerin dekorasyonundaki kuralları da onlar koymuş olsalar gerek.



Kuşkusuz bunlar artık bizim toplumun da pek meraklısı olduğu batı tarzı modern dekorasyon.. Dev apartman katlarındaki dairelerde yaşama telâşında milyonlar var. Bakın onlara dairelerini döşerken yapılan tavsiyeler neler:

● Mobilya seçerken rahatlık ön planda tutulmalı.

● Mobilyalar sağlamlığının yanı sıra aynı zamanda kullanışlı olmalı. Onun için 'L' kanapeler ve geniş koltuklar şimdi pek revaçta.

● Mobilyalar takım olmak zorunda değil. Üçlü bir koltuğun yanına istediğiniz bir tekli koltuğu koyabilirsiniz. Önemli olan bunların bir araya geldiği zaman duvar rengiyle ve yer kaplamasıyla, uyumlu olması.

● Doğru aydınlatma çok önemli.

● Az ışık alan bir mekana, tavandan ya da duvarlardan yansıtılan bir ışıklandırma yapılabilir.

● Kullanılmayacak eşyalar alınmamalı.

● Kumaş seçerken yıkanabilir, leke tutmayan kumaşlar tercih edilmeli.

● Mekanın büyüklüğüne ve ışık alıp almadığına göre renkler belirlenmeli. Küçük mekanlarda, yer ve duvar renklerinin mümkün olduğu kadar birbirine yakın olması, o mekanı daha büyük gösterir.

● Genel olarak açık renkler tercih edilmeli. Göz yoran hardal sarıları, pembeler mazide kaldı.

● Küçük mekanlar ayna kullanılarak büyük gösterilebilir. Ayrıca küçük odalarda çok koyu resimler ya da uzun dolaplar kullanılmamalı. Daha alçak dolaplar ve yatay çizgiler tercih edilmeli.

● Mekanları hayat tarzına göre dekore etmek çok önemli. Çok fazla televizyon izleniyorsa ona göre bir düzenleme yapılmalı.