Dehşete düşüren orman yangını!
Şili'de, rekor seviyedeki sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle meydana gelen orman yangınında en az 7 bin hektarlık alan kül oldu.
Şili'de, rekor seviyedeki sıcaklıklar ve yağış azlığı nedeniyle meydana gelen orman yangınında en az 7 bin hektarlık alan kül oldu.
Yetkililer, yangınlar nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini boşalttığını ve başkent Santiago'ya ulaşan duman nedeniyle "halk sağlığı alarmı" verildiğini duyurdu.
Devlete ait Ulusal Ormancılık Kurumu (Conaf), itfaiyecilerin şu anda ülkenin orta bölgelerinde yoğunlaşan 18 yangınla mücadele ettiğini açıkladı.
Valparaiso bölgesinde 40 civarında ev tahliye edilirken bir düzine ev de yıkıldı.
Başkent Santiago yakınlarındaki Curacavi bölgesinde çıkan yangında 1700 hektardan fazla alanın kül olduğu belirtildi.
Santiago'da perşembe günü 36,7 santigrat dereceyle son 111 yılda görülen en yüksek 3'üncü sıcaklık kayda geçmişti. (İLKHA)