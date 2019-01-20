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Dehşete düşüren olay! Civcivleri canlı canlı sokak köpeklerine yedirmişler

Dirarbakır'da bir çuval içinde getirdikleri canlı civcivleri sokak köpeklerine yedirmeye çalışan 2 şüpheli, durumu fark eden vatandaşların şikayetleri üzerine gözaltına alındı.

20 Ocak 2019 Pazar 16:33
Dehşete düşüren olay! Civcivleri canlı canlı sokak köpeklerine yedirmişler

Diyarbakır'da çuval içerisinde getirdikleri canlı civcivleri, metruk bina içinde bulunan sokak köpeklerine yedirdikleri öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 kişi, 5 biner lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Olay, dün Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Metruk binada bulunan sokak köpeklere mama götüren Dicle Sevgi Kulübü üyesi 2 kadın, A.G. ve S.K.'nin yanlarında çuvalda getirdikleri canlı civcivleri sokak köpeklerine yedirmeye çalıştıklarını fark etti.

Kadınlar, olayı cep telefonuyla görüntüleyip, polise haber verdi. İhbarla gelen polis, A.G. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.G. ve S.K.'nin, bir tavuk üretim merkezinde çalıştıkları belirlendi. Sokak köpeklerini dövüştürdükleri de iddia edilen 2 kişi, ifadeleri alınıp, 5 biner lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Sokak köpekleri ile çuvaldaki civcivler ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:33
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