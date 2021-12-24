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Aktüel Dehşete düşüren anlar saniye saniye kamerada
Aktüel

Dehşete düşüren anlar saniye saniye kamerada

Şanlıurfa’da cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:28:09 -
Dehşete düşüren anlar saniye saniye kamerada

Şanlıurfa’da cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etmesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 23 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde yaşandı. İddiaya göre, Meral Baran isimli kadın, eşi Mehmet Şah Baran ile birlikte 6 aylık bebeklerini sağlık ocağına aşıya götürdü. Burada tartışan çift dışarı çıktı. Dışarıda da tartışmaya başlama devam edince araçtan silahını alıp geri dönen koca, eşini silahla vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık ocağından çıkan kadının 6 aylık bebeğini bebek arabasına koyduktan sonra kocasının elinde silahla geldiği görülüyor. Kocasını gören Meral Baran’ın kaçmaya çalıştığı ama kocasının silahla vurduğu gözlendi. Kadın yerdeyken defalarca ateş eden koca, daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak intihar ediyor.

Öte yandan cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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