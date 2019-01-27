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Dehşet veren olay! Anne ve 2 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdüler

Konya'nın Karatay ilçesinde bir anne ve 2 çocuğu, pompalı tüfekle öldürülmüş vaziyette yaşadıkları evde bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 20:44
Dehşet veren olay! Anne ve 2 çocuğunu pompalı tüfekle öldürdüler

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde anne ve 2 çocuğu pompalı tüfekle öldürülmüş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'taki bir eve gelen polis, henüz kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir kadın ile iki çocuğunu ölü buldu.

İlk incelemede anne ve 2 çocuğunun av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:44
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