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Gündem Dehşet anları! Çocuklar otomobilden fırladı
Gündem

Dehşet anları! Çocuklar otomobilden fırladı

Yeniakit Publisher
2023-07-22 17:23:00 -

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı, kazaya karışan otomobilin kapısı açılmasıyla çocukların yola fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobil, kavşaktan dönmek isterken aynı şeritte seyir halinde olan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Bu esnada kazaya karışan otomobillerden birinin arka kapısı açıldı ve arka koltukta oturan 3 çocuk yola fırladı.

Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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