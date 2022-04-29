Değişim Dinamikleri dostları 28. Kez buluştu

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Türkiye’nin öncü yönetim, eğitim ve insan kaynakları danışmanlığı kuruluşlardan biri olan DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana geleneksel olarak düzenlediği iftar programı bu yıl da seçkin konukları bir araya getirdi. Bu yıl 28’incisi düzenlenen iftar programına farklı sektörlerden yaklaşık 100 ayrı kurum ve kuruluştan, müteşebbisler, üst düzey yöneticiler, oda ve dernek yöneticileri ile akademisyenler, medya mensupları ve uzman / danışmanlardan oluşan yaklaşık 150 kişi katılım sağladı. Uzmanların sunumları ve konukların gündeme dair konuşmalar ile 2 saati aşan program, verimli bir iş ve sohbet toplantısına dönüştü.

Küresel değişimler sıkı takip edilmeli

Programda sunum gerçekleştiren DD yönetim kadrosu ve danışmanlarının değindikleri noktalardan bazıları: DD Genel Müdürü Ahmet Nedim ERDEMİR açılış konuşmasında aşağıdaki konulara değindi; Dünya’da ve ülkemizde özellikle son 2 yıldaki siyasi, sosyal ve ekonomik koşulların ortaya çıkardığı değişim rüzgarları ile birlikte; küresel ve yerel tüm değişimleri daha iyi takip etmeli, bu alanlardaki takip metodolojimizi sohbet kısıtından çıkarmalı, sistematik fırsat, tehdit ve risk yönetimi süreçlerine oturtmalıyız. Kurumsal yetkinlikler olarak; esneklik ve değişimlere cevap verebilme, hızlı karar alabilme ve organizasyonun geneline yayabilme, işveren markası ve sosyal sorumluluk ön plana çıkıyor. Bu yetkinliklerimize ve bu yetkinlikleri icra edecek takım arkadaşlarımıza yatırım yapmalıyız.

Allah'ın aklıyla akıllanalım

DD uzman danışmanı Münir ARIKAN ise Kalite ve Başarı için “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanmak” konusuna değindiği konuşmasında; özellikle müteşebbislerin ve yönetimde olanların sahip oldukları rol ve yetkileri doğrultusunda Allah’ın esmasını modelleme, yarattıklarından ilham alma, Allah’ın ve peygamberlerinin yaptıklarına bakma ve son olarak da Kuran-ı Kerim’deki hüküm ve öğretileri baz alma sorumluluğunda olduklarına vurgu yaptı ve iş dünyasına ilişkin çeşitli örneklemeler ile düşüncelerini paylaştı