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Gündem Değirmenci'den atma Ziya dedirten sözler: Bizde yalan ve sansür olmaz
Gündem

Değirmenci'den atma Ziya dedirten sözler: Bizde yalan ve sansür olmaz

Yalan makinası Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, 'Bizde yalan ve sansür olmaz' diyor. İşte Değirmenci'nin yalanlarla dolu geçmişi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 03:34:00 - 2021-05-07 03:35:21

Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren CHP’nin medyası Halk TV'de sunucu İrfan Değirmenci, 'Bizde yalan ve sansür olmaz' dedi. Oysa İrfan'ın yalanları saymakla bitmiyor.

Halk Ekmek kuyruğu yalanı

‘Tarafsız’ gazetecilik palavralarıyla bilinen ancak Kanal D’den kovulduktan sonra soluğu CHP’nin yayın organı Halk TV’de alan İrfan Değirmenci pes dedirten bir iftirada bulundu.

2013 yılında çekilmiş bir halk ekmek kuyruğunu ekrana yansıtan Değirmenci, olayı yeni olmuş gibi servis etti.

Seri yalan makinası

Eski bir halk ekmek kuyruğunu verip, “pandemi zamanında ekmek kuyruğu” diyerek izleyicisini ‘aptal’ yerine koyan Değirmenci’nin yüzü kızarmadan seri yalan söyleyebilmesi ‘bu kadar da olmaz’ yorumlarına neden oldu.

Aşı üzerinden algı

İrfan Değirmenci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aşı yapılıyor şu sıralarda ama içeriden görüntü vermiyorlar. Sinovac aşısıdır diye düşünüyoruz. Başka ne olacak; hani garibana Sinovac da hali vakti yerinde olana BioNTech mi" sözleriyle kirli bir algı operasyonuna girişti.

"Polis hedef gözetmiyor"

İnsanlara haber verme görevinden vazgeçerek insanları kışkırtma görevi gören Halk TV'de skandal bir olay yaşandı. Halk TV'de sunuculuk yapan İrfan Değirmenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı manipülatif yorumla izleyenleri çileden çıkarttı. Resmen bir provokasyona imza atılan olayda, polisin provokatörlere yönelik biber gazı ile müdahalesinin gösterildiği anlarda sunucu İrfan Değirmenci, "Polis hedef gözetmeksizin kim olursa tüm sivillere, etraftaki gazetecilere, esnafa öğrencilere destek olmak için Kadıköy'e gelen insanlara biber gazı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs yalanı

Değirmenci, dünya genelinde yaşanan koronavirüs vakalarını karşılaştırdı. Vaka sayısında dünyada dördüncü olduğumuzu vurgulayan Değirmenci, vefat sayısında 13. sırada olmamızı, 'tedavideki başarı' olarak değil 'şaibe' olarak yorumladı.

Zararlı balon balıklarını bile yalana alet etti

Yine zararlı balon balıkları için balıkçılara ödenecek para için hayvanlar katlediliyor algısı oluşturdu. Halk TV izleyicisinin kendilerine güvenmemesi gerektiğini adeta itiraf eden Değirmenci, kitlesinin aklıyla da dalga geçerek, "Aman ha, bu haberi izleyip de balon balığı bulur muyum diye denize açılmayın." ifadesinde bulundu.

"Vatandaş şaşırmış durumda" diyen Değirmenci, "Yapmayın efendim, dokunmayın, para kazanacağız diye yapmayın" dedi.

Trafik haritası yalanı

Değirmenci, Koronavirüsle ilgili olarak alınan önlemleri eleştirirken rezil oldu. 21 Nisan tarihli programda Değirmenci, "Bu işi hafife almamak gerek, kendimizi pazartesiden itibaren sokağa atıyoruz. Büyükşehirlerde trafik yoğunluğu yaşınıyor. Trafik haritası kıpkırmızı." dedi ardından trafik haritası ekrana gelince gerçek ortaya çıktı. Trafik haritası da yeşildi.

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Yorumlar

aynen böyle

... lerin verdiği haberin doğruluğu olmaz ancak pis koku yayarlar bu yancı pkk nın tvsi komple hepsi ..
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