Değil 5 isterse 55 belediye versin! Ali Babacan’dan CHP’ye ittifak resti

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Genel seçimler öncesi kendi logolarıyla yarışacaklarını öne sürdükleri halde benzeri görülmemiş bir çarka imza atarak CHP listelerinden seçime giren ve 15 milletvekili koparan Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisinden yerel seçimler öncesi ortağına ittifak resti geldi. CHP listesinden Meclis’e kapağı atan DEVA Partisi Sözcüsü ve Ankara milletvekili İdris Şahin, CHP ile ittifak kapılarını kapattıklarını dile getirdi. Şahin, “CHP 5 değil 55 belediye başkanlığı teklif etmiş olsa şu aşamadan sonraki süreçte bu seçimlere kendi logomuzla girmemizi kimse engelleyemeyecek” dedi.

Kendi logomuzla gireceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise partisinin tüzük kurultayında yerel seçim çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Babacan, “DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Kararımız ülkemiz için, partimiz için hayırlı olsun” dedi. Babacan’ın bu sözleri, “Bedava başkanlık umudu kalmayan DEVA mecburen kendi yoluna gidiyor” yorumlarına sebep oldu.

Büyük hayal kırıklığı yaşadık

Öte yandan, 14 -28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları hezimeti de değerlendiren Babacan, “Talihsiz tartışmalar, tekil hırslar ve anlamsız kavgalar yüzünden vatandaşlarımız; Millet İttifakı’nın bu ülkeyi uyumlu bir şekilde yönetebileceğine ikna olmadı” yorumunu yaparken seçim sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydetti.