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Değerli araziler sahiplerini bekliyor

Emlak Konut GYO, Başakşehir Kayabaşı’nda 2 dev arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
Değerli araziler sahiplerini bekliyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Başakşehir Kayabaşı’nda yer alan, toplam büyüklüğü 59 bin metrekare olarak 2 dev arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkardı. Toplam muhammen bedeli KDV dahil 267 milyon 860 bin lira (KDV hariç 227 milyon lira) olan Emlak Konut Başakşehir arsa açık artırma ihalesi 11 Temmuz 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Açık arttırma ihalesine katılmak için son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak açıklandı. Satışlar, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Her iki arsa da Kayabaşı’nda

Başakşehir Kayabaşı’ndaki ilk arsa, 993 ada 4 parselde yer alıp büyüklüğü 39 bin 31 metrekare olarak açıklandı. Konut yapımına uygun olan arsanın emsal değeri 1,35. Başakşehir Kayabaşı’nda yer alan diğer arsa ise 973 ada 6 parselde yer alıyor. Büyüklüğü 20 bin metrekare olarak açıklanan arsanın ticaret alan ve konut yapımına uygun olup, emsal değerinin ise 1,70 olduğu kaydedildi. Bu arada; Emlak Konut GYO, Zeytinburnu Beştelsiz projesinin inşa edileceği arsayı toplam 497 milyon 39 bin 398 liraya Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası’na sattı.

Dükkânlar satıldı

Emlak Konut GYO, dün Ağaoğlu İnşaat tarafından hayata geçirilen Maslak 1453 projesindeki 81 dükkânını dün açık artırma usulü ile satışa sundu. Kiracılı ve kiracısız olan ticari alanların alımında imkânlar sunan şirket, 60 ay taksit ve yüzde 8 KDV kolaylığını da vermiş oldu. Rağbet ise kiracılı dükkânlara oldu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
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  8. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  9. İller Bankası
  10. Maslak 1453 projesi

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