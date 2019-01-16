Değerini bilmemiz gereken üçlü: Yoğurt, ayran ve kefir

Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için probiyotikler ihtiva eden yoğurt, ayran ve kefir gibi gıdalar önemli. Akılınıza takılırsa hemen belirtelim Cübbeli Hoca; "Mayası kendirdendir, azı da çoğu da sarhoş etmez, boza gibidir" diyor kefir için.

Kefir bir süt ürünüdür. Keçi veya inek sütünden yapılan ekşimsi ayrana benzeyen bir içecektir. Kafkasya Müslümanlarının asırlardır tükettiği bir üründür.

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kefir içerisinde yüksek derecede B12 vitamini, kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini, biotin, folik asit, enzimler ve probiyotik bulundurur. Doğru kullanım ile cilde, saçlara ve diyet konusunda çok faydası olduğu görülmüştür. Vücudu ağır metalden temizler.

Probiyotiklerin yanı sıra taze meyve ve sebzeler, balık, yeşil çay, zencefil, biberiyenin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış Manuka Balı da tüketilebilir. Çocuklarda yeterli uyku ve hafif egzersizler yapmak da bağışık sistemini güçlendirmektedir.

Ellerinizi mutlaka sıcak su ve sabun kullanarak en az 20 saniye boyunca yıkayın ve mutlaka kurulayın.

Solunum yolu enfeksiyonların oluşmasından korunmak için sigara içmeyin ve sigara içilen ortamlarda uzak durmaya özen gösterin.

Hapşırır veya öksürürken kağıt mendil kullanın. Kolunuza öksürünüz, elinize öksürmekten kaçınız.

Kalabalık ortamlardan ve özellikle alışveriş merkezlerinden uzak durun.

Diş fırçası, bardak, kaşık, çatal gibi kullandığınız malzemeleri başkasıyla paylaşmayın.

Yaşanan ve çalışılan ortamların kapalı kalmaması ve sık sık havalandırılması önemlidir.

Çocuklarda ve 65 yaş üstü bireylerde aşı şart.

Hastalıklardan korunmada aşıların öneminin tartışılmaz. Grip aşısı her yaş grubuna yapılır. 6 ay – 5 yaş arasındaki tüm çocuklar bu hastalıkların ağır seyretmesi ve komplikasyonların ciddi olması sebebiyle aşılanmalıdır.

50 – 65 yaş üzerindekiler, kronik karaciğer ve böbrek hastaları, kalp yetmezliği ve Arteriosklerotik hastaları, astım, kronik bronşit, bronşektazi, tüberkuloz, kistik fibrozis, şeker hastaları, bağışıklık sistemi bozuk hastalar mutlaka grip aşısı yaptırmalıdır.

Devlet bu aşıyı 65 yaş üzerindekilere zaten bedava yapmakta, aile hekimliklerinde..

Propagandalara aldanmayın

Her yıl uygulanan grip aşısı sanılanın aksine cıva veya alüminyum içermez. Tek sıkıntımız bu aşıların ülkemizde üretilemeyip, ithal ediliyor olması. Ümid ederiz bu sorun da kısa zamanda aşılır.

Zatürree aşısı ise çocuklarda ulusal aşı programında uygulanmaktadır.

Zatürrenin uygulandığı diğer bir yaş grubu 65 yaş ve üzerindeki sağlıklı bireylerdir, bu yaş grubuna her beş yılda bir aşı yapılır. Bütün bunların yanı sıra solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada hemofilus influenza, boğmaca ve kızamık aşıları da etkili olmaktadır.