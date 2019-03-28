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Değeri düştü ama en değerli yine Moses oldu!

Futbol dünyasının piyasa değerinin nabzını tutan transfermarkt, Fenerbahçe’li futbolcu Victor Moses’in piyasa değerini güncelledi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:25
Değeri düştü ama en değerli yine Moses oldu!

Futbol dünyasının piyasa değerinin nabzını tutan transfermarkt, Fenerbahçe’li futbolcu Victor Moses’in piyasa değerini güncelledi. Fenerbahçe’ye devre arasında transfer olan Moses’in değeri 18 milyon Euro’dan 14 milyon Euro’ya düşse de, Nijeryalı oyuncu Süper Lig’in en değerli ismi olma unvanını korudu.


Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Victor Moses’in piyasa değerinde güncelleme yapıldı. Devre arasında Fenerbahce’nin Chelsea’den kiraladığı Moses, 18 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’de zirveye oturmuştu. Nijeryalı futbolcunun değeri 4 milyon Euro düştü ve 14 milyon Euro olarak güncellendi. Ancak buna rağmen Moses Süper Lig’deki en değerli isim olma unvanını sürdürdü. Fenerbahçe’de Moses’i kadroya giremeyen Slimani takip etti. Sezon başından bu yana kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yolduran ve Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından kadroya giremeyen Islam Slimani’nin değeri ise 10 milyon Euro.



En değerli yerli Tolgay Arslan!


Fenerbahçe’de piyasa değeri olarak Moses ve Slimani’nin ardından Ayew geldi. Kiralık olarak forma giyen Ayew’in piyasa değeri ise 9 milyon Euro. Sarı-lacivertli ekipte en değerli oyuncu olarak ilk 3 sırada yer alan futbolcuların hepsinin kiralık olması ise dikkatlerden kaçmadı. Yerli isimlere bakıldığında ise en değerli futbolcunun devre arasında Beşiktaş’tan kadroya dahil edilen Tolgay Arslan oldu. Moses gibi piyasa güncellemesi yapılan yıldız oyuncunun değeri 5 milyon Euro’dan 3 milyon 750 bin Euro’ya gerilese de, Tolgay takımdaki en değerli yerli oyuncu oldu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:25
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