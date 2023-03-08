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Aktüel Değeri 5,5 milyon! 11 miyon adet makaron ele geçirildi!
Aktüel

Değeri 5,5 milyon! 11 miyon adet makaron ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Adana’da bir depoda gerçekleştirilen operasyonda 11 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi. 5 milyon 500 bin Türk Lirası değerindeki makarona ekiplerce el konuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 21:37:00 -
Değeri 5,5 milyon! 11 miyon adet makaron ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Amirliği ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Seyhan ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda kaçak tütün mamulleri bulundurulduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu depo ekiplerce takibe alınarak çevredeki olası şüpheli hareketlilik an be an izlenmeye alındı. Savcılık talimatıyla birlikte depoya baskın yapan ekipler deponun alt ve üst katlarının makaron kutularıyla dolu olduğunu gördü.

5 milyon 500 bin lira değerinde!

Gerçekleştirilen operasyonda toplamda 11 milyon adet kaçak boş makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaronun 5 milyon 500 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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