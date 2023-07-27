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Dünya Değeri 10 milyar dolarlık: Pakistanlı devinin sürpriz bombası ses getirdi! Anlaşma sağlandı
Dünya

Değeri 10 milyar dolarlık: Pakistanlı devinin sürpriz bombası ses getirdi! Anlaşma sağlandı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 21:18:00 -
Değeri 10 milyar dolarlık: Pakistanlı devinin sürpriz bombası ses getirdi! Anlaşma sağlandı

Pakistanlı 4 petrol şirketi, yeni petrol rafineri kurulumu için Saudi Aramco ile işbirliği gerçekleştirecek. Söz konusu petrol anlaşmasının değerinin ise 10 milyar dolar olduğu bildirildi. Petrol devi ile anlaşma sağlandı. Resmen o ülkelerin başına talih kuşu kondu!

Pakistanlı 4 petrol şirketi, yeni petrol rafineri kurulumu için Saudi Aramco ile işbirliği gerçekleştirecek. Söz konusu petrol anlaşmasının değerinin ise 10 milyar dolar olduğu bildirildi.

Pakistan'ın önde gelen 4 petrol şirketi, Gwadar Limanı'nda 10 milyar dolar yatırımla sıfırdan rafineri kurulumu projesinde, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile işbirliği gerçekleştirecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da, iki ülkenin şirketleri arasında imza töreni düzenlendi.

Anlaşmaya göre, Pakistan'ın önde gelen 4 petrol şirketi, ortak yatırım stratejisiyle Saudi Aramco ile Gwadar Limanı'nda 10 milyar dolar yatırımla sıfırdan rafineri kurulumu projesinde işbirliği yapacak.

300 BİN VARİL HAM PETROL İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Projeyle Pakistan'da, günde en az 300 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip, entegre bir rafineri petrokimya kompleksi kurulması öngörülüyor.

İki ülke arasında, 2019'da, Gwadar'da 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi kurulması için anlaşma imzalanmıştı.

 

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