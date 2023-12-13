Defolu kafa zehir saçıyor

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İlahiyatçılık kisvesini öne çıkararak İslam’ın emri başörtüsüne, “Bir metrelik bez parçası” diyen, 28 Şubat sürecinde YÖK tarafından kurulan İlahiyat Uzmanlık Komisyonu’nda yer alarak başta El-Ezher olmak üzere İslami eğitim veren üniversitelerin denkliğini iptal eden Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı zehir saçmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in gözdeleri arasında yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eski Rektörü Fığlalı, bu defa Eskişehir’de ortaya çıktı. “Gencecik kızlarımızın Arap ve Acem kültürünün zevksiz, estetikten uzak görünüşlü bu bir metrelik bez parçası için ortalığı karıştıranların oyununa gelmiş olmalarından büyük üzüntü duyuyorum” sözleriyle hatırlanan Fığlalı’nın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde sözde “Tecrübe paylaşımı” adı altında seminer vereceği öğrenildi. 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 14:00’te ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Büyük Anfi’de gerçekleşecek seminerde konuşacak olan Fığlalı’nın, “Çağdaş İslam düşünürleri” hakkında İlahiyat Fakültesi öğrencilerine sözde tecrübe aktarımında bulunacağı ifade edildi.

“Laik İlahiyatçı” fığlalı

İlahiyat profesörü olan Ethem Ruhi Fığlalı, laikliğe yönelik açıklamalarıyla da hatırlanıyor.

28 Şubat artığı Fığlalı, “Bir ilahiyat profesörü olarak işaret etmeliyim ki, laiklik kesinlikle dinsizlik demek olmadığı gibi, dindar bir insanın inanç ve ibadet özgürlüğünü teminat altına aldığı için, bir Müslüman laikliği benimsemek ve sahiplenmekle, inandığı doğru dinini, samimi dindarlığını sarsılmaz bir teminat altına almış olur” şeklinde ifadelerini kullanmıştı.

Şimdilerde özgürlükçü kesilen Fığlalı 20 yıl önce akademik yılın açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sabıkalı ve şaibeli olan siyasi liderlere hiç kanmayın ve güvenmeyin” diyerek, isim vermeden okuduğu şiir yüzünden hapse atılan Başkan Erdoğan’a iftira atmakta sakınca görmemişti.

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Tecrübeniz batsın

Öte yandan, “İslam düşüncesine emeği geçen duayen hocalarla ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Buluşması” başlıklı seminere Fığlalı’nın yanı sıra Hadis tenkitçiliğiyle bilinen Prof. Dr. Mehmet Sait Hatipoğlu ile Prof. Dr. Avni İlhan ve Prof. Dr. Sönmez Kutlu’nun da katılacağı bildirildi. Skandal seminer infiale sebep olurken, kamuoyundan, “28 Şubat artıkları üniversitelerde cirit atmamalı” tepkileri yükseldi.