Defne yaprağının vücuda sağladığı etki
Defne yaprağı hem vücut hem de cilt hastalıklarının tedavisinde tercih edilir.
Defne yaprağı hem vücut hem de cilt hastalıklarının tedavisinde tercih edilir. Ülkemizde defne yaprağı kurutularak yemeklerde ve şerbet yapımlarında kullanılır. Faklı bir tat veren defne yaprağı salça yapımında da tercih edilir. Süs bitkisi olarak evlerde de yetiştirilen defne yaprağı, soğuk havaya karşı oldukça duyarlıdır.
Defne yaprağının diğer faydaları nelerdir?
- Solunum yollarını korur.
- Cildi tazeler.
- Migren ve baş ağrılarına iyi gelir.
- Rahat uyuyabilmenizi sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlü tutar.
- Tansiyonu dengeler.
- Defne yaprağı, saç dökülmesini azaltır.
- Kanserle savaşmaya yardımcıdır.
- Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
- Şeker hastaları için yardımcıdır, şekeri dengelemeye yardımcı olur.
- Kaygıyı ve stresi azaltır. Doğal olarak yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır.
- Romatizma ve kas ağrılarının da hafiflemesini sağlar.
- Stresinizi azaltmak ve ruhunuzu tazelemek için defne yaprağını çay içerisinde de kullanabilirsiniz.
- Defne yaprağının içerisinde bulunan antioksidan ve demir, kalp sağlığına da iyi gelir.
- Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır.
- Sindirim sorunlarına ve mide ağrısına iyi gelir.
- Ter yolu ile vücuttan kolayca mikropların atılmasını sağlayarak vücut ısısını dengeler.