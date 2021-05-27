Defne hanım kim? Defne hanımın evinde kalp krizi geçiren kim? Defne hanımın evinde kalp krizi geçiren kişiyi Sedat Peker açıkladı mı?

Sedat Peker'in Defne hanım dediği kim? Organize suç elebaşı Sedat Peker, bu akşam paylaştığı bir tweette "Defne hanımın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım" diye tehdit etti. Bunun üzerine Twitter'da ve arama trendlerinde "Defne" ilk sıraya çıktı. Sedat Peker’in Defne hanımın evinde kalp krizi geçireni açıklarım’ paylaşımından sonra herkes Defne hanımın evinde kalp krizi geçiren kim? sorusunu sormaya başaldı.

Defne hanımın evinde kalp krizi geçiren kişiyi Sedat Peker açıkladı mı?

Defne kim olabilir? Defne hanımın evinde kim kalp krizi geçirdi? Sedat Peker’in Defne Hanım paylaşımı sonrası herkes o Defne Hanım’ın Defne Samyeli olduğunu iddia etti. Organize suç örgütü elebaşı Peker'in Defne Hanım paylaşımı sonrası Defne Samyeli zehir zemberek bir açıklama yaparak Sedat Peker’e hodri meydan dedi.

Defne Samyeli tweetinde şunları yazdı: “Ben o 'Defne Hanım' değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşmuş, ya da yaratılmış. Son dönemin en popüler tweet’lerinin yazarı Sedat Peker, bunlardan birinde bahsettiği 'Defne Hanım'ın soyadını da bahşederse, başta ben olmak üzere diğer kadın, anne, kız çocuğu Defne'ler durduk yere zan altında kalmaz, iftiraya uğramaz.

Yayınlarında sık sık Allah'a sığınan, karısının, anneliğine, kızının gözyaşının kutsallığına, Kur'an'ın iftira ile ilgili hükümlerine ve de 'kul hakkı'na atıfta bulunan Sedat Peker, bu konularla ilgili sadece kendi ve ailesinin Allah katında imtiyazlı olduğunu düşünmüyordur sanırım. Bir kul, bir birey, bir kadın, bir anne, bir kızkardeş ve bir kız çocuğu olarak kendisini hemen bu muğlak açıklamasını netleştirmeye davet ediyorum. Açıklasın, kimmiş o Defne Hanım? Evinde kim kalp krizi geçirmiş? Açıklayacaktır mutlaka; çünkü şerefli olmak, topraklarımızda pek anlam yüklenen 'erkek gibi olmak' bunu gerektirir."

Sedat Peker son paylaşımı

Organize suç lideri Sedat Peker son paylaşımında, “Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sedat Peker'in videoları ile ortaya çıkan siyasi gerilime ilişkin, "İçişleri Bakanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, yurt dışına kaçan suç çetesi mensuplarını da yakalayarak yargıya teslim edeceklerini söyledi. Başkan Erdoğan, “Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir.” dedi. MHP lideri Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına benzer açıklamalarda bulundu.