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Gündem Defne Belediye Başkanı: Bittik yani biz ne diyeyim
Gündem

Defne Belediye Başkanı: Bittik yani biz ne diyeyim

Hatay'ın Defne ilçesi saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulunan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 'Bittik yani biz ne diyeyim.' dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 00:41:00 -
Defne Belediye Başkanı: Bittik yani biz ne diyeyim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisi geçmemişken bugün akşam saatlerinde Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Habertürk canlı yayınına bağlanarak deprem ile ilgili bilgiler verdi.

"Bittik yani biz ne diyeyim"

Yeni yaşanan depremin Kahramanmaraş depreminin 3 katı kadar olduğunu ifade eden Güzel, "Bir sürü ihbar geliyor, valiliğe bildiriyoruz, valilik müdahale etmeye çalışıyor. Ciddi anlamda bir deprem yaşıyoruz. Bittik yani biz ne diyeyim. Diyecek tek bir lafım da yok." dedi.

"Elektriklerimiz kesildi"

Açıklamalarına devam eden Güzel, "İlçemizde elektriklerimiz kesildi. Çığlıkların arasında insanları koordine etmeye çalışıyorum. Yıkılan binalarımız, enkaz altında kalanların ihbarlarını alıyoruz. Vali bey ile koordinasyon içerisinde ilerliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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