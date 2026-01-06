Define ararken az daha canlarından oluyorlardı!

Konya’nın Ereğli ilçesinde define aramak için kırsal alanda kazı yapan iki kişi, kullandıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre Zengen ile Kutören mahalleleri arasındaki bir bölgeye define aramaya giden T.E. (41) ve Ö.S. (30) kazdıkları çukurda önlerine çıkan kayayı parçalamak isterken kullandıkları el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada T.E. ve Ö.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.