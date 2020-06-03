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Ekonomi

DeFacto’dan yeni Kral Şakir tasarımları

DeFacto, çocukların güzel, güneşli günlerde giyebilecekleri yeni Kral Şakir koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:29:15 -
DeFacto’dan yeni Kral Şakir tasarımları

DeFacto, çocukların güzel, güneşli günlerde giyebilecekleri yeni Kral Şakir koleksiyonunu satışa sunduğunu duyurdu.



Çocukların güzel, güneşli günlerde giyebilecekleri yeni Kral Şakir koleksiyonu, karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun ’Kral Şakir’ çizgi filmindeki karakterleri ile renkleniyor. Çocukların sevdiği çizgi film karakteri Kral Şakir, DeFacto 2020 Yaz Koleksiyonun tasarımlarında minik hayranlarıyla buluştu. Verilen bilgiye göre, sarıdan pembeye, maviden beyaza rengarenk lisanlı Kral Şakir koleksiyonu, kız ve erkek çocukları için özel olarak tasarlandı. Tişörtten şorta, eşofman takımlarından çanta ve çoraba kadar birçok üründe yer alan Kral Şakir çizgi film karakterleri, çocukların yüzünü gülümsetiyor. Şık ve eğlenceli koleksiyon çocuklara hareket özgürlüğü de sağlıyor.



Yeni koleksiyonun markanın web adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında yer aldığı belirtildi.

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