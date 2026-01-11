DeepSeek V4 geliyor! Rakiplerini zorlayabilir

Yapay zekâ alanında hızla yükselen Çinli girişim DeepSeek, dördüncü nesil dil modeli DeepSeek V4 için geri sayıma geçti.

The Information’ın haberine göre, modelin Şubat 2026 ortasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Şirketin önceki modellerinde olduğu gibi V4 de kod üretimi, hata analizi ve yazılım mimarisi planlama gibi teknik görevlerde uzmanlaşmış bir yapıya sahip olacak.

OPENAI VE ANTHROPIC’E KARŞI ÜSTÜNLÜK İDDİASI

DeepSeek’in dahili testlerine göre yeni model, özellikle programlama görevlerinde OpenAI’ın GPT modelleri ile Anthropic’in Claude yapay zekâsını geride bıraktı.

Test sonuçlarında V4’ün uzun kod dizilerini anlamada, Çok katmanlı yazılım yapılarını analiz etmede ve karmaşık algoritma problemlerini çözmede önceki sürümlerine kıyasla belirgin bir üstünlük sağladığı bildirildi.

Bu performans artışı, DeepSeek’i kod üretimi alanında küresel yapay zekâ rekabetinin ön sıralarına taşıyabilir.

UZUN BAĞLAM VE KOMPLEKS YAZILIM HEDEFİ

DeepSeek V4’ün en dikkat çekici teknik sıçraması, uzun bağlamları işleme kapasitesindeki gelişme olacak.

Modelin, binlerce satırlık kod yapısını veya bütün bir yazılım projesini tek seferde anlayabilmesi, özellikle kurumsal yazılım geliştirme ve kod denetim süreçleri için devrim niteliğinde görülüyor.

DeepSeek’in V4’te de Mixture-of-Experts (MoE) mimarisini sürdürmesi bekleniyor. Bu yapı, farklı uzman “alt modellerin” belirli görevlerde devreye girmesini sağlayarak hem hız hem de verimlilik avantajı sunuyor.

DEEPSEEK'İN YÜKSELİŞİ

DeepSeek, 2025’te tanıttığı V3.2 modeliyle özellikle Çin pazarında dikkat çekmiş, yazılım mühendisliği ve veri analitiği görevlerinde yüksek doğruluk oranları elde etmişti.

Yeni V4 modeliyle şirketin hedefi, sadece Çin’de değil, küresel ölçekte OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind gibi devlerle rekabet edebilecek bir konuma ulaşmak.

Uzmanlara göre DeepSeek’in bu başarısı, yapay zekâda Batı merkezli rekabet dengesini doğuya kaydırabilecek stratejik bir gelişme olarak görülüyor.