Dedi nedir, nasıl kullanılır? Dedi görüntülü konuşma nasıl yapılır? Dedi uygulaması kimin?

WhatsApp'ın uygulama mağazalarında güç kaybetmesiyle birlikte ilgi gören uygulamalardan biri de Dedi oldu. Dedi uygulaması WhatsApp'ın yeni güncellemesiyle birlikte en çok araştırılan uygulamalar arasında yer aldı. Dedi yerli bir uygulamadır, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği tarafından geliştirilmiş bir uygulama olup akıllı telefonlarda operatör fark etmeksizin kullanılan bir uygulamadır. Dedi uygulaması, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararının ardından gündeme geldi. Peki, Dedi uygulaması nedir? Dedi nasıl indirilir? Dedi uygulamasında uçtan uca şifreleme-koruma var mı? Dedi uygulaması kimin?

Dedi nasıl indirilir?

Dedi ile sohbetleriniz uçtan uca şifrelenir ve veriler hiçbir yerde barındırılmaz. Dedi uygulaması, Google Play ve Apple Store uygulama marketlerinden indirilebiliyor. Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan indirilebilen uygulama, güvenli ve ücretsizdir. Görüntülü ve sesli arama.Konum, ses, video ve belge gönderimi.Grup sohbeti imkanı.Tüm mesajlar uçtan uca şifrelenerek saklanmaktadır.Silinen mesajlara belli bir süre erişme imkanı.

Dedi kimin? Dedi yerli mi?

Dedi uygulaması Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği'nin geliştirip WhatsApp'a alternatif olarak sunduğu bir uygulamadır. Dedi uygulaması yerli bir uygulamadır.

Dedi nasıl kullanılır?

Uygulamayı ilk kez kurduğunuzda karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girerek kaydolabilirsiniz. Dedi, arama ve mesajlaşmalarınızı hiçbir şekilde saklamaz ve işlemez. Kayıtlar sunucularda sadece transfer amaçlı anlık olarak tutulur. Böylece transfer tamamlandığında kayıtlar silinmiş olur. Dedi, güvenli mesajlaşma konusunda endüstri standartlarını belirleyen Signal uygulaması üzerine geliştirilmiştir. Kaynakları açıktır, herkes tarafından incelenebilir. Sohbet Grubu Kurulabilir Mi ?Grup sohbetleri ile aileniz ve arkadaşlarınızla sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.