Dedesine eziyet eden partinin sözcüsü… CHP’liler Gül Eda Hür’ün saatine ne diyecek?

Aşık Veysel’in torunu Gül Eda Hür, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) CHP Grup Sözcüsü oldu.

CHP’lilerin kendi lüks yaşantılarına bakmadan AK Partilileri yedikleri yemek veya taktıkları saat üzerinden hedef gösterdiği bu günlerde Hür’ün sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gündem oldu.

CHP’li Gül’ün kolundaki saat dikkat çekti. Söz konusu saatin 25 bin dolar (805 bin lira) değerinde Rolex olduğu ileri sürüldü.



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AK Partililerin yedikleri, içtikleri üzerinden algı operasyonları yapanların, basit sıradan bir grup sözcüsünün 805 bin liralık saati için ne diyecekleri merak konusu oldu.

CHP’nin tek parti diktatörlüğüyle ülkeyi yönettiği yıllarda dedesi Aşık Veysel kıyafetleri nedeniyle Ankara’ya alınmamıştı…