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Aktüel Dedesinden miras kalan 80 yıllık değirmende bulgur üretiyor
Aktüel

Dedesinden miras kalan 80 yıllık değirmende bulgur üretiyor

Eskişehirli Hasan Gencer, su gücüyle işleyen tokmaklı bulgur değirmeninde çalışarak dedesinden kalma yöntemle buğdayı bulgura dönüştürüyor - Gencer: - "Geçmişte 20 ton buğdayı 3 ay boyunca döverdik. Şimdilerde sadece 3 gün yapıyoruz. Her yıl 1 ton buğdayı bulgura dönüştürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:59:45 -
Dedesinden miras kalan 80 yıllık değirmende bulgur üretiyor

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde su gücüyle çalışan 80 yıllık tokmaklı değirmeni işleten Hasan Gencer, dedesinden kalma yöntemle buğdayı bulgura dönüştürüyor.

İl merkezine 120, Mihalıççık ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki kırsal Gürleyik Mahallesi'nde yer alan Gürleyik Çayı, tertemiz ve bozulmamış yeşil doğasının yanı sıra üzerinde bulunan 80 yıllık bulgur değirmenine de hayat veriyor.

Dedesi Hasan Gencer'den babası Sami Gencer'e, ondan da kendisine kalan değirmeni işleten 58 yaşındaki Hasan Gencer, ata mesleğini yaşatıyor.

Çayın akıntısıyla çalışan tokmaklarıyla dibeğine yerleştirilen buğdayı kabuğundan ayırıp bulgura dönüştüren değirmenin bu seneki mesaisi başladı.

Geçmişte 20 ton buğdayın işlendiği değirmende yardımcısı olmadığından şimdilerde sadece 1 tonu bulgura çeviren Gencer, bölgede mesleğinin son temsilcisi olmanın üzüntüsü yaşıyor.

- "Bu değirmeni işleten son jenerasyonum"

Hasan Gencer, AA muhabirine, 2013 yılında emekliye ayrıldıktan sonra dedesinden kalan 80 senelik değirmeni çalıştırmaya başladığını söyledi.

Tesisin, daha önce çeltik tarımı yapılan bölgede pirinci kabuğundan ayırmak için kullanıldığını belirten Gencer, "1970'li yıllarda bölgemizde çeltik ekimi sona erince buğday dövüp bulgur yapmaya başladık. Civarda o dönem su gücüyle çalışan 7 tokmaklı bulgur değirmeni bulunuyordu, şimdi sadece bu kaldı. Bu değirmeni işleten son jenerasyonum. Benden sonra işletmek isteyen kimse yok." dedi.

Gencer, buğdayın bulgura dönüşmeden önce kaynatıldığını dile getirdi.

Kaynayan buğdayın güneşe serilip 3 gün kurutulduğunu, ardından değirmene getirildiğini vurgulayan Gencer, şöyle konuştu:

"Buradaki dibeklere attığımız buğdayı su gücüyle çalışan tahta tokmaklarla dövüyoruz. Dövme işlemi yaklaşık 2 saat sürüyor. Kabuğundan ayrılan buğday, bulgura dönüşüyor. Buğdayın bulgura dönüşmesi 4 günü buluyor. Geçmişte 20 ton buğdayı 3 ay boyunca döverdik. Şimdilerde sadece 3 gün yapıyoruz. Her yıl 1 ton buğdayı bulgura dönüştürüyoruz."

Gencer, bulgurun kilogramını 8 liradan satışa sunduklarını da sözlerine ekledi.

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